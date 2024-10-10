Вероятна позитивная динамика фондовых индексов РФ ближе к концу года - "Цифра брокер"

Вероятна позитивная динамика фондовых индексов РФ ближе к концу года, отмечается в стратегии инвестиционной компании "Цифра брокер" на 4 квартал 2024 года.

"Повышению фондовых индексов в сентябре способствовали позитивные корпоративные новости, в том числе о редомициляции ряда компаний, - пишут аналитики. - Новость об отмене НДПИ для "Газпрома" поддержала рост котировок акций газового монополиста, т. к. способствовала спекуляциям на предмет возможной выплаты дивидендов "Газпромом" в перспективе. Кроме того, в результате коррекции дивидендные доходности целого ряда эмитентов приблизились к безрисковой ставке, что также могло питать интерес инвесторов к покупке акций. Перечисленные выше предпосылки для восстановления фондовых индексов останутся в силе и в IV квартале, что будет способствовать позитивной динамике на рынке акций ближе к концу года".

По мнению экспертов, российский рынок выглядит привлекательно в начале IV квартала на основе сравнительной оценки. В перспективе способствовать росту фондовых индексов может выход ключевой ставки на плато, в то время как рассчитывать на однородную динамику по секторам и отдельным эмитентам не приходится.

"Давление на рынок акций по-прежнему происходит из высокой доходности облигаций, - подчеркивается в материале. - В принципе текущие уровни доходности могут уже дисконтировать ключевую ставку на уровне 20%. Таким образом, если даже Банк России примет решение повысить ключевую ставку еще на 100 б.п., это не должно стать сюрпризом для рынка. В таком сценарии котировки облигаций и акций могут отреагировать повышением на свершившееся событие. Более сильное повышение ставки до конца года может, наоборот, оказаться неприятным сюрпризом для инвесторов и спровоцировать негативную реакцию на рынках. Тем не менее мы обращаем внимание, что текущий цикл ужесточения денежно-кредитной политики находится на достаточно поздней стадии, в то время как инфляция может замедлиться в силу высокой базы прошлого года. В этом случае у регулятора окажется меньше поводов для повышения ключевой ставки, которая тогда выйдет на плато, что, в свою очередь, благоприятно для фондовых рынков".

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