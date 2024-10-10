S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5700-5800п в четверг - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5740-5840 пунктов в четверг при нейтральном балансе рисков и повышенной волатильности, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Сакена Исмаилова.

"Баланс рисков на предстоящую сессию оцениваем как нейтральный и прогнозируем повышенную волатильность, - отмечает эксперт. - Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5740-5840 пунктов (от -0,9% до +0,8% к уровню закрытия среды). Накануне S&P 500 обновил исторический максимум. Психологически важный уровень 5800 пунктов может выступить краткосрочным сопротивлением для бенчмарка. Кроме того, нужно отслеживать восходящую трендовую линию, которая в сентябре ограничила рост рынка. Впрочем, шансы на продолжение позитивной динамики сохраняются, так как индикатор RSI все еще не достиг зоны перекупленности".

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