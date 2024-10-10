Возможен рост котировок акций Газпрома до 160-170 руб. - "Цифра брокер"

Возможен рост котировок акций Газпрома до 160-170 руб. после отмены НДПИ, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Отмена НДПИ - это позитивный фактор для "Газпрома", - пишут они в стратегии на 4К24. - Однако в сложившихся для компании обстоятельствах рост капитальных затрат выглядит более вероятным сценарием, нежели выплата дивидендов. Газпром потерял маржинальный европейский рынок и сейчас неизбежным кажется реализация новых проектов, будь то "Сила Сибири-2", проекты в Иране или газовый хаб в Турции. Свободный денежный поток у компании сейчас отрицательный, при этом растёт долговая нагрузка. Таким образом, отмена НДПИ позволит направить высвободившиеся средства на сокращение долга и обслуживание капитальных затрат, что может положительно отразиться на финансовой отчётности компании и способно вернуть цену акций в диапазон 160-170 руб.".

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