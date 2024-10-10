Аргументы против повышения ставки ЦБ РФ в октябре пока отсутствуют - ПСБ

Аргументы против повышения ключевой ставки ЦБ РФ на октябрьском заседании пока отсутствуют, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дениса Попова.

"За минувшую неделю рост цен составил 0,14% после 0,19% в последнюю неделю сентября, - отмечает эксперт банка. - Уже третью неделю подряд инфляция в годовом выражении остается на уровне 8,6%. Это плохой сигнал, поскольку он говорит о том, что инфляция может стабилизироваться на уровне, значительно превышающем таргет ЦБ в 4%. При сохранении текущей динамики к концу октября инфляция составит 8,4% г/г. Мы смещаем прогноз по инфляции на конец года с 7-7,5% в район 7,5-8%. Пока не видим аргументов к отказу ЦБ от повышения ставки в октябре".

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