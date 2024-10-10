"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Сбербанка

"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив котировок акций Сбербанка, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

"Мы положительно оцениваем результаты эмитента по РСБУ за сентябрь. Сохраняем позитивный взгляд на акции банка - они торгуются по мультипликаторам 2025 года P/B 0,7x и P/E 3,3x или с 40-44% дисконтом к историческим средним", - указывают эксперты.

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