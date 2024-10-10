"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку бумаг "Мать и дитя"

"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив котировок бумаг "МД Медикал Груп" (МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя"), сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

"Эмитент запустил медицинский центр в Москва-Сити. По нашим оценкам, целевая выручка "Лапино-Сити" составит 800 млн руб. в год (3% от выручки 2023 года). Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги компании. Высокие темпы роста выручки (20%+) в совокупности с чистой денежной позицией делают их привлекательными при умеренной оценке в 5x EV/EBITDA и 6,5x P/E 2025 и дивидендной доходности в 11%", - указывают эксперты в комментарии.

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