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10 октября 2024 года 12:42
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для бумаг Сбербанка
"Т-Инвестиции" сохраняют прогнозную стоимость бумаг Сбербанка на уровне 331 рубля за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков брокера. "Самый крупный банк России опубликовал отчет по РСБУ за сентябрь и девять месяцев 2024 года. Темпы роста кредитования физлиц и юрлиц замедлились. Качество кредитного портфеля остается стабильным. Частные клиенты хранят все больше денег в Сбербанке на фоне увеличения максимальной ставки по вкладам. Процентные доходы за сентябрь показали более слабый рост, чем в прошлом месяце. При этом чистой прибыли удалось остаться вблизи значений августа, - указывают эксперты. - По нашим оценкам, за весь 2024 год прибыль эмитента может оказаться выше значения за 2023 на 6-7% и превысить отметку в 1600 млрд рублей. В таком случае инвесторы в следующем году смогут рассчитывать на выплату дивидендов в размере около 37 рублей на акцию. Мы сохраняем рекомендацию на покупку бумаг Сбербанка с целевой ценой в 331 рубль". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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