"Мои Инвестиции" нейтрально оценивают акции Whoosh в ближайшей перспективе

"Мои Инвестиции" нейтрально оценивают ближайшие перспективы котировок акций Whoosh, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

"Эмитент опубликовал операционную отчетность за 9М24. Количество поездок за этот период составило 126,8 млн, показав рост на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Число зарегистрированных аккаунтов выросло до около 26,6 млн (на 36%) по сравнению с 19,6 млн год назад. Количество локаций присутствия сервиса на конец сентября 2024 года составило 60 городов против 53 год назад. Несмотря на хорошие результаты, мы придерживаемся нейтрального взгляда на акции компании в ближайшей перспективе на фоне приближения низкого сезона в России и возможного повышения ключевой ставки Банка России", - указывают эксперты.

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