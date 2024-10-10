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10 октября 2024 года 10:55
Курс рубля, вероятно, останется около 13,7-13,8 руб./юань до конца текущей недели - банк "Санкт-Петербург"
Курс валютной пары юань/рубль, вероятно, останется около уровней 13,7-13,8 руб./юань до конца текущей недели, однако с понедельника волатильность торгов на рынке может усилиться, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". Если данные по инфляции в США не преподнесут особых сюрпризов рынку, цены на нефть марки Brent попробуют задержаться у отметки $77 за баррель, полагают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ/МИР-РУБЛЬ/НЕФТЬ/ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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