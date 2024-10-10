ПСБ сохраняет умеренно позитивную оценку бумаг Etalon

Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет умеренно позитивную оценку перспектив котировок бумаг Etalon, сообщается в материале аналитика Лауры Кузнецовой.

"Девелопер объявил операционные результаты за 9 месяцев и III квартал 2024 года. Они остаются довольно сильными, несмотря на замедление в III квартале. В условиях высоких ставок и сужения льготных программ на руку застройщику играет низкая зависимость от ипотеки - всего 33% от всех продаж против 75-90% у других девелоперов. Сохраняем умеренно позитивный взгляд на эмитента. Продажи впечатляют, однако в будущем финансовые результаты компании будут скромнее из-за высокой кредитной нагрузки. Главное, что делает бумаги интересными для долгосрочных инвесторов - переезд в Россию. Etalon намерен завершить его до конца года, что в дальнейшем позволит платить дивиденды", - указывает эксперт.

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