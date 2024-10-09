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09 октября 2024 года 17:38
Бумаги РусАгро могут подорожать до 1300-1350 руб. к концу года - Freedom Finance Global
Депозитарные расписки "РусАгро" могут подорожать до 1300-1350 руб. к концу года, а после завершения редомициляции - до 1700 рублей за бумагу, без учёта влияния объявленного сплита акций, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Обычно дробление (сплит) номинала акций проводится эмитентами для того, чтобы повысить их ликвидность, привлечь новых инвесторов, особенно физических лиц, - отмечает эксперт в комментарии. - Как правило, это эмитенты, у которых номинал очень большой, и по этой причине рыночная стоимость акции на бирже выглядит очень завышенной. Но случай "РусАгро" сильно отличается от "классического" сплита. Номинал акции, составляющий в настоящее время 30 руб., уменьшится только в 12 раз, до 2,5 руб. за бумагу. Это дробление затронет только сами акции, но не депозитарные расписки, обращающиеся на бирже. Скорее всего, такое дробление проводится в связи с процедурой редомициляции компании в Россию, возможно, для упрощения процедуры обмена депозитарных расписок на акции". По мнению аналитика, динамика акций эмитента до конца 2024 года будет зависеть от новостей, связанных с редомициляцией, и финансовых результатов. В этом году Мильчакова ожидает роста депозитарных расписок "РусАгро" до 1300-1350 руб. за бумагу, а к концу 2025 года, уже после завершения редомициляции, - до 1700 руб. за бумагу, без учёта влияния объявленного сплита акций. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУСАГРО-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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