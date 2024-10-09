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09 октября 2024 года 15:23
"БКС МИ" закрыл торговую идею "Лонг в акциях ТКС"
"БКС Мир инвестиций" закрыл торговую идею "Лонг в акциях "ТКС Холдинга", говорится в сообщении инвесткомпании. Ввиду сильной рыночной коррекции идея не принесла ожидаемого дохода, отмечают аналитики. С момента открытия в конце марта ее негативная динамика составила 21%. "Вместе с тем с фундаментальной точки зрения акции ТКС выглядят привлекательно, при этом мы видим уверенные перспективы для сильной динамики финансовых показателей холдинга", - пишут эксперты. Текущая стоимость акций "ТКС Холдинга" составляет порядка 2528 рублей за штуку. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТКС-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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