Вероятен рост котировок акций РусАла до 37-38 руб. в краткосрочной перспективе - ПСБ

Вероятен рост котировок акций "РусАла" до 37-38 рублей за штуку в краткосрочной перспективе, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Совет директоров компании рассмотрел возможность выкупа акций компании на сумму до 15 млрд руб., - отмечает в комментарии аналитик. - Против этого выступили SUAL Partners, которым принадлежит 25,5% компании. На наш взгляд, демарш SUAL не несет существенных рисков для котировок. Во-первых, объем обсуждаемого выкупа не очень высокий - менее 3% текущей капитализации компании. Во-вторых, рынок не очень-то верит в него и не учитывает в котировках. Что более важно - ключевым драйвером роста бумаг "РусАла" может стать рост цен на алюминий, заметно опережающий рост акций. При текущих мировых ценах бумаги заметно недооценены - наш ориентир по ним на 12 месяцев - 60 рублей. Краткосрочно допускаем удорожание бумаг до 37-38 рублей".

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