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09 октября 2024 года 15:05
Вероятен рост котировок акций РусАла до 37-38 руб. в краткосрочной перспективе - ПСБ
Вероятен рост котировок акций "РусАла" до 37-38 рублей за штуку в краткосрочной перспективе, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Совет директоров компании рассмотрел возможность выкупа акций компании на сумму до 15 млрд руб., - отмечает в комментарии аналитик. - Против этого выступили SUAL Partners, которым принадлежит 25,5% компании. На наш взгляд, демарш SUAL не несет существенных рисков для котировок. Во-первых, объем обсуждаемого выкупа не очень высокий - менее 3% текущей капитализации компании. Во-вторых, рынок не очень-то верит в него и не учитывает в котировках. Что более важно - ключевым драйвером роста бумаг "РусАла" может стать рост цен на алюминий, заметно опережающий рост акций. При текущих мировых ценах бумаги заметно недооценены - наш ориентир по ним на 12 месяцев - 60 рублей. Краткосрочно допускаем удорожание бумаг до 37-38 рублей". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУСАЛ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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