"БКС МИ" закрыл торговую идею "Лонг в акциях Самолета"

"БКС Мир инвестиций" закрыл торговую идею "Лонг в акциях "Самолета", говорится в обзоре инвесткомпании.

Ввиду сильной коррекции на рынке идея не принесла ожидаемого дохода, отмечают аналитики: с момента ее открытия в конце мая котировки акций "Самолета" просели на 47%, а Etalon, "ГК ПИК" и "Группы ЛСР" - в среднем на 28%. "Столь сильная просадка не учитывает фундаментальные факторы: лидерство "Самолета" в отрасли и низкую оценку",- полагают эксперты.

"Бумаги "Самолета" торгуются с мультипликатором P/E на 2024 год 5,6х, что предполагает дисконт 40% к среднему значению за три года (с момента IPO). Мы считаем, что текущий дисконт закладывает сильный негативный сценарий, и потенциальное ужесточение монетарной политики ЦБ РФ в октябре уже в цене. Ожидаем увидеть в операционных результатах девелопера за третий квартал эффект отмены льготной ипотеки. Но, учитывая насколько упали котировки, мы считаем, что этот эффект уже заложен в текущую цену акций "Самолета". Бумагу должен поддержать обратный выкуп акций на сумму до 10 млрд рублей до конца 2024 года", - пишут аналитики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.