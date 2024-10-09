Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг бумаг Etalon на уровне "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг расписок Etalon Group на уровне "покупать", сообщается в материале аналитика Марии Лукиной.

"Как следует из представленных операционных результатов за 3К24, компании удалось успешно завершить квартал в период отмены и изменения льготных ипотечных программ благодаря альтернативным схемам продаж, включая рассрочку и траншевую ипотеку, - пишет эксперт. - При сопоставимом с результатом годичной давности показателе продаж в натуральном выражении и существенном росте цен объем реализации в денежном выражении лишь на 2% ниже 2К24 и лучше на 19% по отношению к 3К23. По Москве и области продажи немного снизились в годовом сопоставлении в связи с высокой базой и отменой льготной ипотеки под 8%. В Санкт-Петербурге успешные результаты подкрепляются предложением жилья из более дорогого сегмента и развитием альтернативных схем реализации. Что касается регионов, там сказалась высокая база прошлого года и рост цен, который выразился в увеличении продаж в денежном выражении. В 4К23 нас ожидает высокая база, однако мы предполагаем, что положительный вклад внесут альтернативные схемы продаж".

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