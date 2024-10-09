Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогнозную цену обычных акций Сбербанка на уровне 371 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии эксперта банка Дмитрия Грицкевича.

"Сбербанк в сентябре заработал 141 млрд руб. (+8% г/г), а за 9 месяцев - 1,2 трлн руб. (+6% г/г), - указывает эксперт. - Рост чистых процентных доходов на 14% и чистых комиссионных доходов на 7% во многом нивелировался ростом операционных затрат на 19%. При этом стоимость риска осталась на уровне прошлого года - 1,4%. Политика ЦБ позволила охладить выдачи потребкредитов, ипотечный портфель вырос умеренно. Сильный импульс пока сохраняется в сегменте карт - рост портфеля на 3% м/м. Также, несмотря на высокую ключевую ставку, активность корпоративного кредитования осталась высокой (рост портфеля составил 2,9% м/м). Мы сохраняем ожидания по прибыли Сбера на уровне 1,5-1,6 трлн руб. по РСБУ в этом году. Целевая цена обычных акций на ближайшие 12 месяцев - 371 рубль".

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