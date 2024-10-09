Темпы ослабления рубля могут замедлиться - "Финам"

Темпы ослабления рубля на текущей неделе могут замедлиться, считает аналитик инвестиционной компании "Финам" Максим Пухов.

"Китайская валюта обновила максимумы к рублю с 11 октября 2023 года, которые были достигнуты тогда до введения указа об обязательной продаже валютной выручки, - пишет эксперт в комментарии. - Последние несколько недель на валютном рынке наблюдается устойчивый тренд на ослабление рубля. С другой стороны - нефть растет на фоне повышенной геополитической напряженности. Кроме того, с понедельника Минфин сократил объемы покупки валюты в рамках бюджетного правила, а Банк России в рамках балансирующих операций увеличит продажу валюты. Темпы ослабления рубля на неделе могут замедлиться, и валютный курс способен перейти к консолидации вокруг сложившихся уровней".

С технической точки зрения растущий тренд, по оценке Пухова, достаточно сильный, и без реализации вышеперечисленных факторов укрепления рубля маловероятно, что тенденция поменяется на текущей неделе. При сохранении тенденции до конца текущей недели котировки могут достигнуть уровня 13,80 руб. за юань, полагает аналитик.

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