Нефтегазовый сектор более устойчив к высоким процентным ставкам - "Финам"

Нефтегазовый сектор более устойчив к высоким процентным ставкам по сравнению с другими сегментами рынка акций РФ, говорится в стратегии "Финама" на 4к24.

"Нефтегазовый сектор выделяется на рынке сочетанием высокой дивидендной доходности и низкой долговой нагрузки, что делает его более устойчивым к высоким процентным ставкам, - пишут аналитики. - - Полагаем, что эти факторы могут позволить сектору выглядеть умеренно лучше рынка. На данный момент лидеры сектора ("Лукойл", "Татнефть"), по нашим оценкам, предлагают дивидендную доходность в диапазоне 15,6-15,8% - одно из наиболее высоких значений на рынке. При этом рублевые цены на нефть преимущественно держатся на повышенном уровне - выше отметки 6000 рублей за баррель, так как при заметном снижении цен на нефть повышается вероятность ослабления курса рубля".

Несмотря на позитивные факторы, нефтяные компании снизились вместе со всем рынком, что, на взгляд экспертов "Финама", открывает потенциал для восстановительного роста. Газовые компании находятся в более сложной ситуации с точки зрения санкционного давления. В то же время повысившаяся вероятность смягчения налогового режима для "Газпрома" и прогресс в преодолении санкций против отрасли СПГ, по мнению стратегов инвесткомпании, делают газовые компании интересным, хотя и более рискованным, вложением.

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