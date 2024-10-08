Курс рубля, скорее всего, составит 95 руб./$1 к концу года - "Астра Управление активами"

Курс рубля, скорее всего, составит 95 руб./$1 к концу года, прогнозирует директор по инвестициям "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой.

Сентябрьское ослабление рубля, по мнению аналитика, могло быть связано с ухудшением доступности дружественной валюты на рынке и усилением её дефицита по недружественным валютам, признаки которого видны уже в августе по последним доступным данным.

"Соотношение продаж валюты с валютной экспортной выручкой экспортеров, которая поступает на рынок с лагом 2-3 мес., могло оказаться минимальным за год из-за санкций (ЦБ явно говорит об адаптации расчетов к июньским ограничениям) и летнего снижения норматива репатриации/продажи валюты для экспортеров, - пишет эксперт в комментарии. - Сложности с расчетами не только на уровне импортеров, но уже и экспортеров могут объяснять большую слабость рубля в последние недели, чем многие ожидали. Продажи валюты населением также вряд ли станут устойчивым феноменом. В таких условиях курсовая волатильность до конца года может оставаться повышенной, хотя предпосылок для дальнейшего значимого/устойчивого ослабления рубля без ухудшения внешней конъюнктуры по-прежнему не видим. Мы по-прежнему ждём рубль около 95 за доллар США к концу года".

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