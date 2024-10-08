"Финам" понизил рейтинг акций NVIDIA до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций NVIDIA Corp. с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $126,9 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 0,6%, сообщается в материале инвесткомпании.

"Стоимость акций NVIDIA с 31 апреля 2024 года выросла на 23% на фоне общего восстановления фондового рынка Штатов. И наша оценка бумаг компании, рассчитанная методом дисконтированных денежных потоков (ДДП), указывает на их близость к справедливому уровню в данный момент", - отмечает эксперт Игорь Додонов.

В целом аналитик положительно оценивает долгосрочные перспективы NVIDIA. "По оценке исследовательской фирмы MarketsandMarkets, глобальный рынок искусственного интеллекта в 2024 году составит $214,6 млрд, а в 2030 году вырастет до $1,34 трлн, что предполагает среднегодовой темп подъема (CAGR) в этот период на уровне 35,7%, - отмечает Додонов. - В том числе рынок генеративного ИИ в предстоящие годы, как ожидается, будет расти с CAGR 37,6%, в 2029 году его размер составит $96,4 млрд. Мы ожидаем, что NVIDIA останется основным бенефициаром данных тенденций, учитывая ее текущее лидерство в области полупроводниковых чипов для сферы ИИ".

NVIDIA - крупнейший в мире разработчик графических ускорителей и процессоров.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.