Акции Газпрома обладают потенциалом роста до 138-140 руб. из-за взлета цен на нефть - ПСБ

Акции "Газпром" обладают потенциалом роста до 138-140 руб. из-за взлета цен на нефть, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Акции "Газпрома" в моменте смотрятся интересно, несмотря на то, что потенциальный рост на фоне отмены дополнительного налогового обременения в 2025 году уже отыгран, а дивидендов за этот год ждать не стоит, - пишет эксперт в комментарии. - Тактически видим потенциал для роста к 138-140 руб. за акцию из-за взлета цен на нефть, который инерционно транслируется на весь нефтегазовый сектор. Цены на газ тоже смотрятся неплохо - уже $450 за тысячу кубов. С начала года они повысились более, чем на 30%, а в преддверии отопительного сезона могут еще вырасти, что поддержит финансовые результаты газового гиганта".

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