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08 октября 2024 года 14:48
Акции Мосбиржи сохраняют привлекательность благодаря интересу к финрынкам - "Велес Капитал"
Акции "Московской биржи" сохраняют привлекательность благодаря интересу к финансовым рынкам, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Новые эмитенты продолжают размещение своих бумаг на бирже. "Мосбиржа" продолжает обсуждать концепции торгов в выходные, которые должны привести к росту объемов торгов и, как следствие, доходов компании, - пишет аналитик. - С технической точки зрения акции" Мосбиржи" пытаются развить восстановление от достигнутого в начале осени минимума с февраля текущего года и удерживаются выше психологически важной отметки 200 руб. при нейтрализации сигналов дневного и недельного графиков. Среднесрочно нисходящий тренд по бумагам ослабевает, но сигнала на покупку пока не поступило, а котировки не смогли преодолеть сопротивления 225 руб. Наращивать "лонги" с расчетом на возвращение к пику текущего года 252,68 руб. стоит не ранее стабилизации выше 225 руб., в то время как падение ниже 206 руб. и 200 руб. может предвещать обновление локальных минимумов". На взгляд эксперта, в целом "Мосбиржа" сохраняет привлекательность благодаря высокому интересу к финансовым рынкам, а вскоре дополнительным драйвером повышения бумаг могут стать ожидания дивидендных выплат по итогам 2024 года. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МОСБИРЖА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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