Акции Мосбиржи сохраняют привлекательность благодаря интересу к финрынкам - "Велес Капитал"

Акции "Московской биржи" сохраняют привлекательность благодаря интересу к финансовым рынкам, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

Новые эмитенты продолжают размещение своих бумаг на бирже. "Мосбиржа" продолжает обсуждать концепции торгов в выходные, которые должны привести к росту объемов торгов и, как следствие, доходов компании, - пишет аналитик. - С технической точки зрения акции" Мосбиржи" пытаются развить восстановление от достигнутого в начале осени минимума с февраля текущего года и удерживаются выше психологически важной отметки 200 руб. при нейтрализации сигналов дневного и недельного графиков. Среднесрочно нисходящий тренд по бумагам ослабевает, но сигнала на покупку пока не поступило, а котировки не смогли преодолеть сопротивления 225 руб. Наращивать "лонги" с расчетом на возвращение к пику текущего года 252,68 руб. стоит не ранее стабилизации выше 225 руб., в то время как падение ниже 206 руб. и 200 руб. может предвещать обновление локальных минимумов".

На взгляд эксперта, в целом "Мосбиржа" сохраняет привлекательность благодаря высокому интересу к финансовым рынкам, а вскоре дополнительным драйвером повышения бумаг могут стать ожидания дивидендных выплат по итогам 2024 года.

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