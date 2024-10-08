"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Соллерса с целью 1100 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции группы "Соллерс" с целью 1100 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 51%, стоп-приказ: 690 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что автоконцерн "Соллерс" за 9 месяцев 2024 года продал на внутреннем рынке 35,94 тыс. автомобилей, что на 17,8% больше, чем годом ранее.

"С технической точки зрения цена оттолкнулась от сильного уровня поддержки. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 690 руб. риск на портфель составит 0,58%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,56", - указывают в "Финаме".

ПАО "Соллерс" - российская автомобилестроительная компания.

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