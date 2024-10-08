.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Финам" открыл торговую идею: покупать акции Соллерса с целью 1100 руб
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
08 октября 2024 года 14:17
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Соллерса с целью 1100 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции группы "Соллерс" с целью 1100 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 51%, стоп-приказ: 690 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что автоконцерн "Соллерс" за 9 месяцев 2024 года продал на внутреннем рынке 35,94 тыс. автомобилей, что на 17,8% больше, чем годом ранее. "С технической точки зрения цена оттолкнулась от сильного уровня поддержки. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 690 руб. риск на портфель составит 0,58%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,56", - указывают в "Финаме". ПАО "Соллерс" - российская автомобилестроительная компания. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-СОЛЛЕРС-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
08 октября 2024 года 15:21
Инвестиционная компания "АКБФ" рекомендует покупать акции "Акрона" с целевой ценой 20507,05 рубля с горизонтом инвестирования до 8 октября 2025 года, что предполагает потенциальную доходность 27%, говорится в комментарии аналитиков. "Акрон" - бенефициар повышения цен на мировом рынке удобрений, -... читать дальше
.08 октября 2024 года 14:48
Акции "Московской биржи" сохраняют привлекательность благодаря интересу к финансовым рынкам, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Новые эмитенты продолжают размещение своих бумаг на бирже. "Мосбиржа" продолжает обсуждать концепции торгов в выходные,... читать дальше
.08 октября 2024 года 13:42
Акции Совкомфлота могут вернуться к максимальным значениям 2024г на уровне 140-150 руб. - "Велес Капитал"
Акции "Совкомфлота" при росте ставок на фрахт могут вернуться к максимальным значениям 2024 года на уровне 140-150 руб. за бумагу, полагает главный инвестиционный консультант инвесткомпании "Велес Капитал" Дмитрий Сергеев. "Совкомфлот" сообщил о снижении финансовых показателей в 1П2024, - пишет... читать дальше
.08 октября 2024 года 13:16
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает нейтральную оценку акций "Северстали" на горизонте года, отмечается в обзоре инвесткомпании. "Северсталь" повысила оценку комплекса по выпуску окатышей в Вологодской области на 20%, - пишут аналитики. - Если ранее планировалось вложить в комплекс 97... читать дальше
.08 октября 2024 года 12:48
Вероятно повышение интереса инвесторов к акциям банков по итогам их деятельности за 2024 год, отмечается в стратегии инвестиционной компании "Финам" на 4К24. "Несмотря на сложную операционную среду, связанную с высокими процентными ставками и ужесточением регулирования розничного кредитования,... читать дальше
.08 октября 2024 года 12:26
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогнозную цену акций ПАО "НоваБев Групп" на уровне 710 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика банка Екатерины Крыловой. "Компания представила операционные результаты за 9 месяцев, - отмечает эксперт. - Общие отгрузки продукции... читать дальше
.08 октября 2024 года 11:49
Экономический рост РФ предотвращает массовую миграцию капитала из акций в долговые инструменты - "Финам"
Экономический рост предотвращает массовую миграцию капитала из акций в долговые инструменты РФ, говорится в стратегии инвесткомпании "Финам" на 4 квартал 2024 года. "Рынок акций РФ остается пока в коррекционном тренде от майских пиков, - пишут аналитики. - Главные источники давления - продажа... читать дальше
.08 октября 2024 года 11:23
Цена нефти может закрепиться на этой неделе выше $80 за баррель Brent в случае сохранения напряженности на глобальных сырьевых рынках, полагают аналитики Альфа-банка. "Мы не исключаем, что на этой неделе ценам на нефть марки Brent удастся пройти выше психологической отметки $80 за баррель,... читать дальше
.08 октября 2024 года 11:00
Ралли на рынке акций Китая может продолжиться, но вряд ли выльется в новый полноценный растущий тренд, говорится в стратегии инвесткомпании "Финам" на 4 квартал 2024 года. "Компартия Китая представила в конце сентября новый пакет стимулирующих мер, который некоторые эксперты назвали самым большим... читать дальше
.08 октября 2024 года 10:40
Цена газа спот на TTF может снизиться до $420 за тыс. куб. м до конца октября - Freedom Finance Global
Цена газа спот на TTF может снизиться до $420 за тыс. куб. м до конца октября, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. " По данным Gaz Infrastructure Europe (GIE), хранилища природного газа в Европе заполнены на 94,4%, - отмечает эксперт. - В них закачано 104,76 млрд куб. м... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.