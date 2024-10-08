"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает нейтральную оценку акций "Северстали" на горизонте года, отмечается в обзоре инвесткомпании.

"Северсталь" повысила оценку комплекса по выпуску окатышей в Вологодской области на 20%, - пишут аналитики. - Если ранее планировалось вложить в комплекс 97 млрд руб., то теперь сумма предварительно составит 116 млрд руб. Комплекс позволит снизить издержки производства и увеличить выпуск окатышей более чем на 90%".

По оценке экспертов "БКС МИ", рост капзатрат в долгосрочном плане снизит дивидендную доходность на 0.7 п.п. до 7-9%. Подобное увеличение инвестиций как минимум 2-3 года будет давить на свободный денежный поток и отнимет от прежней дивдоходности 0.7 п.п.

"Мы считаем, что в это время дивдоходность "Северстали" составит 7-9%. При этом самая низкая дивдоходность будет в 2025 году, когда инвестиции будут самыми крупными, - прогнозируют стратеги. - Мы сохраняем нейтральный взгляд на акции "Северстали" на следующие 12 месяцев - бумага торгуется с дисконтом 25% к историческому среднему значению мультипликатора Р/Е. Считаем, что пик инвестиций на следующий год будет давить на свободный денежный поток и дивидендную доходность".

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