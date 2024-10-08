Вероятно повышение интереса инвесторов к акциям банков - "Финам"

Вероятно повышение интереса инвесторов к акциям банков по итогам их деятельности за 2024 год, отмечается в стратегии инвестиционной компании "Финам" на 4К24.

"Несмотря на сложную операционную среду, связанную с высокими процентными ставками и ужесточением регулирования розничного кредитования, российские банки продолжают весьма успешно развиваться, - пишут аналитики. - Кредитные портфели банков существенно выросли за последний год, и это позволяет им продолжать генерировать достаточно высокие доходы по основным направлениям деятельности при неплохом контроле над операционными расходами и сдержанной стоимости риска. На фоне более продолжительного, чем ожидалось, периода жесткой монетарной политики в стране, завершения госпрограммы льготной ипотеки и новых мер ЦБ по "охлаждению" розничного сегмента, а также вероятного роста расходов на резервирование из-за замедления экономики и значительной закредитованности части заемщиков мы ждем определенного ослабления финпоказателей российских банков в предстоящие месяцы".

Тем не менее по итогам всего 2024 года банковская прибыль, на взгляд экспертов инвесткомпании, имеет высокие шансы второй год подряд превысить отметку 3 трлн руб. Поэтому в "Финаме" рассчитывают на повышение интереса инвесторов к акциям ведущих кредиторов страны, особенно после их существенного снижения в последние месяцы вместе с широким рынком.

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