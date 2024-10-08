ПСБ сохраняет прогнозную цену акций НоваБев на уровне 710 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогнозную цену акций ПАО "НоваБев Групп" на уровне 710 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика банка Екатерины Крыловой.

"Компания представила операционные результаты за 9 месяцев, - отмечает эксперт. - Общие отгрузки продукции снизились на 2,8% г/г, до 10,95 млн декалитров, отгрузки собственных брендов - на 2,6%, до 8,5 млн декалитров. Импортные бренды были отгружены в объеме 2,4 млн декалитров, что на 3,6% ниже показателя прошлого года. При этом компания продолжила активное развитие сети собственных магазинов - количество торговых точек "ВинЛаб" превысило 1900, число участников программы лояльности 7,9 млн человек. Объем продаж в сети вырос на 29,2%".

По мнению Крыловой, компания стабильно работает в сегменте премиум и делает ставку на активное развитие розничного сегмента. Впереди у "НоваБев" горячий сезон, подчеркивает аналитик, а значит стоит ждать сильных результатов как на операционном, так и на финансовом уровне.

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