Ралли на рынке акций Китая может продолжиться - "Финам"

Ралли на рынке акций Китая может продолжиться, но вряд ли выльется в новый полноценный растущий тренд, говорится в стратегии инвесткомпании "Финам" на 4 квартал 2024 года.

"Компартия Китая представила в конце сентября новый пакет стимулирующих мер, который некоторые эксперты назвали самым большим со времен пандемии, - напоминают аналитики. - Стимулы включают в себя скорое сокращение процентной ставки, снижение нормы резервирования для банков и не менее $114 млрд ликвидности для рынка акций, а также ряд послаблений для ипотечного рынка, в частности, снижение ипотечной ставки, первоначального взноса. Ралли на рынке может продолжиться, но вряд ли выльется в новый полноценный растущий тренд, поскольку главные причины низкой стоимости китайских компаний - геополитика, проблема с платежеспособным спросом на недвижимость, недостаточная потребительская активность и экономический рост ниже ожиданий, остаются в силе".

По мнению экспертов "Финама", история показывает, что пакеты господдержки в Китае вызывают временное ралли, но коренным образом долгосрочный рыночный тренд не меняется, и стратегия "Купи и держи" пока не актуальна, а скорее стоит использовать среднесрочные сделки.

"Медвежий" тренд от 2021 года сломлен, но акции остаются в "боковике" внизу, так как пока нет условий - ни технических, ни фундаментальных - для устойчивого ралли, - считают стратеги инвесткомпании. - Для существенной переоценки нужно значимое улучшение по геополитике, но рассчитывать на это не приходится ни при какой главенствующей политической партии в США. Ралли по индексу Hang Seng может продолжиться до 22000 пунктов, но реализация цели 27600 (как цели по треугольнику) выглядит оптимистично, но маловероятным событием при текущем геополитическом и экономическом раскладе".

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