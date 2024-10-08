Вероятно укрепление рубля в течение ближайших недель - БКС Экспресс

Вероятно укрепление рубля в течение ближайших недель, считает аналитик БКС Экспресс Михаил Зельцер.

" Рубль после пятничного символического укрепления вновь рухнул на годовое дно - биржевой юань поднимался к 13,6, внебиржевые доллар и евро от ЦБ оказались над 96 и 105,3 соответственно, - отмечает эксперт в комментарии. - Девальвация рубля идет с начала осени, инвалюты за последние 5 недель прибавили до 13%.Сейчас инвалюты на волне ралли вышли в область технической перекупленности, но по инерции тренд вверх продолжается. На экстремуме обычно и бывает ускорение с последующей фиксацией. Возможно, активный подъем пар в последние дни и относится к кульминации".

Поддержать курс рубля, по мнению Зельцера, может ЦБ. "Во-первых, регуляторы расширили лимиты продажи валюты на рынке, и до 6 ноября ежедневный объем предложения повышается с 200 млн до 5,3 млрд, - указывает аналитик. - Во-вторых, жесткость ЦБ априори за нацвалюту, и на рынке растут ожидания очередного повышения стоимости фондирования на заседании 25 октября. Есть и сезонность нацвалюты. В ноябре рубль обычно снижается - 73% случаев, но до этого в октябре идет коррекция. Тактически в ближайшие недели может получиться откат инвалют, а в последний месяц осени - очередной скачок. Завершение года видится ниже текущих".

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