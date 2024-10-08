Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2790-2820п во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2790-2820 пунктов во вторник, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Индекс Мосбиржи большую часть торгов понедельника находился под давлением продавцов, но к исходу вечерней сессии сумел отыграть все внутридневные потери и удержаться выше 2800 пунктов, - отмечает эксперт. - Спрос на ликвидные бумаги был сегментирован и в основном фокусировался в "фишках" нефтегазового сектора, поддерживаемых, помимо раллирующей нефти, близостью дивидендной "отсечки" по акциям "Татнефти" и ожиданий скорых дивидендных рекомендаций по "ЛУКОЙЛу". Из ключевых сегментов рост еще показали акции транспортных компаний".

Аналитик считает, что индекс Мосбиржи во вторник может продолжить "боковую" динамику: спад эйфории на рынке нефти и "отсечка" в "Татнефти" могут способствовать ослаблению интереса к "нефтянке" и сдержать смещение спроса в другие сегменты, в первую очередь акции банков (в среду Сбербанк представит свою отчетность по РСБУ за 9 месяцев). Зона 2790-2820 пунктов по индексу, по мнению Локтюхова, сохранит свою актуальность и во вторник.

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