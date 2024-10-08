Вероятный торговый диапазон для рубля до конца недели - 13,4-13,8 руб. за юань - Freedom Finance Global

Вероятный торговый диапазон для рубля до конца недели составляет 13,4-13,8 руб. за юань и 95-98 руб. за доллар, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Рубль в понедельник в очередной раз обновил минимум с прошлого октября в паре с юанем. Фундаментальные факторы, и, прежде всего, вновь подорожавшая нефть, по мнению эксперта, теоретически должны работать в пользу укрепления рубля, а не ослабления.

"Минфин с 7 октября сократит покупки валюты по бюджетному правилу в 2,6 раза по сравнению с прошлым месяцем до 3,1 млрд руб. в день, - напоминает Мильчакова. - Это, в принципе, должно быть положительной новостью для рубля, но в сентябре министерство увеличивало покупки валюты по сравнению с августом в семь раз, так что октябрьское сокращение покупок валюты, на самом деле, выглядит достаточно небольшим по сравнению с высоким спросом на иностранную валюту в предыдущем месяце. Возможно, что во втором полугодии на валютном рынке начало негативно отражаться решение правительства сократить обязательные продажи валютной выручки до 40%. Кроме того, уже в начале 4 квартала повышенный спрос на валюту могут предъявлять импортёры".

Аналитик обращает внимание на сообщения западных СМИ о том, что на этой неделе Евросоюз обнародует очередной пакет санкций против российского бизнеса, и эта неопределённость негативно давит на рубль.

"На наш взгляд, во второй половине октября рубль может вновь начать укрепляться после публикации данных о динамике инфляции в России за сентябрь, - прогнозирует стратег инвесткомпании. - Высокие цены на нефть, которые из-за ближневосточного конфликта могут в октябре вновь подняться выше $80 за баррель, скорее всего, через некоторое время вновь окажут поддержку рублю. При этом достижение долларом максимума в 98 руб. до середины октября при негативных новостях, а юанем - 14 руб. тоже не исключено. Мы ожидаем, что до конца недели доллар может колебаться в рамках 95-98 руб., евро - в коридоре 104-107 руб., юань - в коридоре 13,4-13,8 руб.".

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