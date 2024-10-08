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08 октября 2024 года 09:13

Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- промышленное производство Германии в августе (09:00 МСК);

- торговый баланс США в августе (15:30 МСК);

- ежемесячный отчет Минэнерго США по рынку нефти (19:00 МСК);

- квартальные результаты PepsiCo Inc.

- "Московская биржа" начнет торги на срочном рынке новыми фьючерсами на медь, алюминий, никель и цинк.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    МИР-РОССИЯ-АНОНС


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