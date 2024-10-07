"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "держать" для акций НоваБев

"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "держать" для акций компании ПАО "НоваБев Групп", сообщается в комментарии аналитиков.

"Компания опубликовала операционные результаты за девять месяцев 2024 года. По нашим расчетам, темпы снижения общих отгрузок группы за третий квартал ускорились до -3,6% по сравнению с -1,5% в первом полугодии. Особенно быстро в третьем квартале снижались продажи экспортной продукции (около -5% г/г). Такая динамика может быть обусловлена ростом цены реализации из-за увеличения расходов на логистику и постепенного ослабления рубля. В то же время продажи сети "ВинЛаб" продолжают расти. За девять месяцев они выросли на 29%. Тем не менее рост выручки и среднего чека постепенно замедляются", - пишут эксперты.

По их мнению, сейчас компания фокусируется на сокращении долговой нагрузки на фоне высоких ставок, что может отразиться на будущих дивидендах. Учитывая слабые операционные результаты, аналитики "Т-Инвестиций" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "НоваБев".

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