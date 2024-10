"Финам" установил целевую цену акций Bank of America на уровне $45,35

"Финам" установил целевую цену акций Bank of America Corp. на уровне $45,35 за штуку, что предполагает потенциал роста на 15,5% и рейтинг "покупать", сообщается в аналитическом материале Игоря Додонова.

"Bank of America в целом смотрится достаточно уверенно в финансовом плане в этом году, а также вместе с другими крупными банками США успешно выдержал стресс-тесты ФРС, - пишет эксперт. - При этом мы продолжаем с осторожным оптимизмом оценивать долгосрочные перспективы Bank of America, учитывая позитивные ожидания в отношении американской экономики и начавшееся смягчение монетарной политики в стране. Несмотря на неплохой рост с начала года, акции Bank of America все еще торгуются с заметным дисконтом по мультипликаторам по отношению к американским аналогам и, на наш взгляд, интересны для среднесрочных покупок".

Bank of America - крупный американский финансовый конгломерат, оказывающий весь спектр финансовых услуг физическим и юридическим лицам, правительствам и мировым корпорациям.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.