Вероятна стабилизации курса рубля на текущем уровне около 94-95 руб./$1 на текущей неделе - "БКС МИ"

Вероятна стабилизации курса рубля на текущем уровне около 94-95 руб./$1 на текущей неделе за счет восстановления экспорта в Китай, говорится в обзоре "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Рубль продолжил ослабевать. Причина слабости рубля - снижение валютных продаж экспортерами в начале месяца, а также в силу сокращения экспортной выручки из-за физического и ценового падения нефтяного экспорта и роста юаневых депозитных ставок, - отмечают аналитики Илья Федоров и Анатолий Трифонов. - Новость об увеличении валютных интервенций в октябре до 5,3 млрд руб. в день оказала лишь ограниченную поддержку курсу рубля и поддержит юаневую ликвидность. На этой неделе важных новостей для валютного рынка не предвидится. Ожидаем стабилизацию курса на текущем уровне за счет восстановления экспортных потоков в Китай после окончания длинных праздников".

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