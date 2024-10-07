ЦБ РФ доведет ставку до пиковых 22% на ближайших заседаниях и перейдет к ее снижению в середине 2025г - Совкомбанк

ЦБ РФ доведет ключевую ставку до пиковых 22% на ближайших заседаниях и перейдет к её снижению в середине 2025 года, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

"Ближайшие заседания ЦБ состоятся 25 октября, 20 декабря и в середине февраля, - напоминает эксперт. - Мы видим три основных сценария подъема ставки, которые представляются нам примерно равновероятными:

1) Мы полагаем, что Банк России может повысить ставку на 100 б.п. в октябре, до 20%, на 100 б.п. в декабре, до 21%, на 100 б.п. в феврале, до 22%.

2) ЦБ может повысить ставку на 100 б.п. в октябре, до 20% и на 200 б.п. в декабре, до 22%.

3) ЦБ может повысить ставку на 200 б.п. в октябре, до 21% и на 100 б.п. в декабре, до 22%".

Последние данные по инфляции, по мнению Васильева, говорят о том, что инфляция пока не замедляется, несмотря на текущую ключевую ставку 19%.

"Сильные проинфляционные факторы остаются, и они удерживают инфляцию высокой, - указывает аналитик банка. - Текущей жесткости денежно-кредитных условий недостаточно, поэтому Банк России продолжит повышать ключевую ставку".

Один из главных факторов высокой инфляции - это по-прежнему крайне дефицитный рынок труда и как следствие быстрый рост зарплат, который опережает производительность труда, подчеркивается в комментарии.

"В базовом сценарии мы полагаем, что высокая ключевая ставка поможет охладить внутренний спрос и замедлить инфляцию до 5,5% к концу 2025 года, - отмечает Васильев. - Мы ожидаем, что ставка 22% будет пиком в этом цикле и в середине 2025 года ЦБ может приступить к снижению ставки и довести её до 17% к концу следующего года. Однако риски по-прежнему смещены в сторону более высоких значений по инфляции и ключевой ставке. Мы не ожидаем улучшений на рынке труда в ближайшие кварталы, что останется основным фактором повышенного инфляционного давления. В рисковом сценарии мы допускаем, что ЦБ может не снизить ключевую ставку в 2025 году, а при необходимости повысить и выше 22%".

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