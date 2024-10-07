"Финам" открыл торговую идею: покупать акции МД Медикал Груп с целью 1000 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "МД Медикал Груп"(МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") с целью 1000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,06%, стоп-приказ: 845 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Мать и дитя" объявила финансовые результаты за I полугодие 2024 года, - пишут аналитики. - Выручка увеличилась на 23% и достигла 15,8 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 23,5% и составил 5,1 млрд руб. Чистая денежная позиция компании увеличилась до 13,3 млрд руб. по сравнению с 6 млрд руб. годом ранее. Это способствовало росту чистых финансовых доходов с 0,1 млрд руб. до 0,8 млрд руб., что позволило увеличить чистую прибыль на 45% до 4,9 млрд руб.".

С технической точки зрения цена вышла из бокового диапазона, восходящий тренд, по мнению экспертов "Финама", может продолжиться. "При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 845 руб. риск на портфель составит 0,29%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,89", - указывают они.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.