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07 октября 2024 года 14:54
Рубль обновил годовой минимум - БКС Экспресс
Рубль обновил годовой минимум, отмечается в комментарии аналитика БКС Экспресс Дмитрия Бабина. "Рубль после позитивного старта резко подешевел к юаню, который установил годовой максимум вблизи 13,6 руб., - пишет эксперт. - Затем российская валюта стала умеренно корректироваться, но пока остается в ощутимом минусе. Давление на рубль продолжает оказывать дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением. Он обусловлен, с одной стороны, сокращением экспортной выручки из-за снижения нефтяных цен, санкций и геополитики. С другой - восстановлением импорта, который также испытывает давление со стороны санкционного фактора". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-АНАЛИТИКА
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