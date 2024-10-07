Рубль обновил годовой минимум - БКС Экспресс

Рубль обновил годовой минимум, отмечается в комментарии аналитика БКС Экспресс Дмитрия Бабина.

"Рубль после позитивного старта резко подешевел к юаню, который установил годовой максимум вблизи 13,6 руб., - пишет эксперт. - Затем российская валюта стала умеренно корректироваться, но пока остается в ощутимом минусе. Давление на рубль продолжает оказывать дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением. Он обусловлен, с одной стороны, сокращением экспортной выручки из-за снижения нефтяных цен, санкций и геополитики. С другой - восстановлением импорта, который также испытывает давление со стороны санкционного фактора".

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