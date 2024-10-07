"Финам" понизил рейтинг акций Li Auto до "держать"

"Финам" повысил рейтинг акций Li Auto с "покупать" до "держать" с целевой ценой HKD116 за штуку, что предполагает потенциал снижения 2,3% от текущих уровней, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании.

Целевая цена депозитарных расписок (NASDAQ), представляющих права на 2 обыкновенные акции, составляет $29,7 за бумагу, потенциал роста - 3,1%.

"Мы открыли идею на покупку бумаг Li Auto в начале июня 2024 года, с этого момента акции выросли на 45%, а расписки - на 50%, превысив нашу целевую цену, - указывает аналитик Игнат Иванов. - Котировки раллировали после объявления рекордных мер поддержки китайской экономики со стороны ЦБ. Планируемые стимулы в первую очередь касаются условий кредитования и рынка недвижимости. Если мы увидим, что реализуемые меры оказывают значительное положительное влияние на динамику потребительского спроса, мы изменим целевую цену".

Li Auto разрабатывает, производит и продает гибридные электрокары премиум-класса.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.