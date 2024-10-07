Давление на котировки ОФЗ сохранится в течение текущей недели - инвестбанк "Синара"

Давление на котировки ОФЗ сохранится в течение текущей недели, и доходности продолжат повышаться, полагает аналитик инвестиционного банка "Синара".

"Доходности ОФЗ за неделю поднялись в среднем на 50 б. п. до 19,3- 19,8% годовых на коротком участке и до 16,1-19,0% - на среднем и длинном, - отмечает эксперт в обзоре. - Рост ускорился в четверг после публикации данных по недельной инфляции, которая оказалась довольно высокой, что увеличивает вероятность повышения ключевой ставки на следующем заседании ЦБ РФ. Полагаем, давление на котировки ОФЗ сохранится, и доходности продолжат повышаться. Ключевыми событиями на предстоящей неделе станут аукционы по размещению ОФЗ и публикация данных по недельной инфляции".

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