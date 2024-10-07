Курс юаня обладает потенциалом для коррекционного движения ниже 13,4 руб./юань на этой неделе - банк "Санкт-Петербург"

Курс юаня обладает потенциалом для коррекционного движения ниже 13,4 руб./юань на этой неделе, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург".

"Рубль большую часть прошедшей недели активно слабел, но к ее концу он начал укрепляться, - напоминают аналитики. - На валютный рынок влияние оказывал фактор завершения налогового периода и длинные выходные в Китае. В четверг были опубликованы октябрьские объемы операций по бюджетному правилу, в рамках которых чистые продажи юаней ЦБ вырастут с 0,2 до 5,3 млрд руб./день, но эти операции начинаются только сегодня. С утра курс CNY/RUB пока находится у 13,5 руб./юань. Другие валюты EM с утра преимущественно укрепляются. В целом у курса юаня на этой неделе есть потенциал к коррекционному движению ниже 13,4 руб./юань".

Нефть Brent торгуется в понедельник утром у $78,2/барр., отмечают эксперты. По их мнению, на динамику котировок, помимо геополитических новостей, повлияет ценовая статистика из США, и в целом в текущей ситуации у нефти есть потенциал роста до $80/барр.

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