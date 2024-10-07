"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив цены акций "Газпрома" и "НОВАТЭКа", сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Цены на газ в Европе выросли на $25/тыс. куб. м на прошлой неделе, - отмечают эксперты Рональд Смит и Булат Мударисов. - Если динамика сохранится в течение всего года, это может увеличить EBITDA "Газпрома" на 3%, а "НОВАТЭКа" на 1% -умеренно позитивно. Однако первые признаки прекращения закачки в хранилища и чувствительность цен перед началом отопительного сезона указывают на потенциально высокие цены зимой".

Аналитики сохраняют нейтральный взгляд на акции "Газпрома" и "НОВАТЭКа", учитывая, что у обеих бумаг потенциал роста до целевых цен, рассчитанных по методу дисконтированных денежных потоков, составляет 5%. "Дивдоходность акций "Газпрома" в 2024 году, вероятно, составит скромные 5%, а акций "НОВАТЭКа" - порядка 9%. Из-за кризиса на Украине у обеих компаний в сегменте экспорта газа наблюдаются значительные сложности", - пишут они.

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