Курс юаня может понизиться до 13,3 руб. в начале недели - ПСБ

Курс юаня может понизиться до 13,3 руб. в начале недели, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Биржевой курс юаня в пятницу пытался откатиться от максимумов недели, но к концу торговой сессии отыграл практически все внутридневные потери, завершив торговую сессию у отметки 13,45 руб., - напоминает эксперт. - В начале недели ждем все же некоторого укрепления рубля. Ощутимое увеличение с этой недели продаж Банком России юаней на рынке, до 5,3 млрд руб. в день с 0,2 млрд руб. в сентябре, наряду с реализацией отложенных из-за недельных китайских выходных продаж валютной выручки экспортерами и комфортными ценовыми уровнями по нефти способно как минимум локально оказать поддержку российской валюте. Рассчитываю, что диапазон 13-13,6 руб. пока сохранит свою актуальность, в ближайшие дни склонен ждать отката курса как минимум к его середине, району 13,3 руб.".

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