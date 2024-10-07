.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Предпосылки для возобновления роста рынка акций сохраняются - "Цифра брокер"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
07 октября 2024 года 10:02
Предпосылки для возобновления роста рынка акций сохраняются - "Цифра брокер"
Предпосылки для возобновления роста рынка акций на текущей неделе сохраняются, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". "Под конец прошлой недели на рынок акций вернулся оптимизм, - отмечают они. - На текущей неделе сохраняются предпосылки для возобновления повышательной динамики фондовых индексов. Тем не менее траектория индексов окажется под влиянием разнонаправленных факторов. С одной стороны, давление на индексы продолжат оказывать опасения перед повышением ключевой ставки. С другой, потенциальная стабилизация на рынке ОФЗ и ряд корпоративных событий (закрытие реестров акционеров с правом на промежуточные дивиденды) окажут поддержку индексам, которые могут выйти на более устойчивую траекторию роста". Из корпоративных новостей эксперты выделяют заявление гендиректора X5 Group (ПАО "Корпоративный центр ИКС 5") Игоря Шехтермана, согласно которому бизнес группы в ближайшие три года может расти темпами не менее 17-18%. "Доходы X5 Group в 2024 году, как ожидается, вырастут на 24-25%, - подчеркивается в комментарии. - По мнению Игоря Шехтермана, позитивной динамике показателей будут способствовать мультиформатная модель группы, предложения для покупателей, рост среднего чека и трафика. При этом, по оценке X5 Group, рынок розницы в целом до 2028 года будет расти темпами по 9-10%". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
07 октября 2024 года 18:31
"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "держать" для акций компании ПАО "НоваБев Групп", сообщается в комментарии аналитиков. "Компания опубликовала операционные результаты за девять месяцев 2024 года. По нашим расчетам, темпы снижения общих отгрузок группы за третий квартал ускорились до -3,6%... читать дальше
.07 октября 2024 года 18:05
"Финам" установил целевую цену акций Bank of America Corp. на уровне $45,35 за штуку, что предполагает потенциал роста на 15,5% и рейтинг "покупать", сообщается в аналитическом материале Игоря Додонова. "Bank of America в целом смотрится достаточно уверенно в финансовом плане в этом году, а также... читать дальше
.07 октября 2024 года 17:29
"Финам" понизил рейтинг акций Global X China Electric Vehicle and Battery ETF с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне HKD98,9 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 4,9% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. "За последние две недели Global X China... читать дальше
.07 октября 2024 года 15:59
Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5710-5790 пунктов в течение торговой сессии понедельника, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Рафаэль Мкртчян. "Фьючерсы на американские фондовые индексы находятся под небольшим давлением. Доходности 10-летних трежерис поднялись выше 4%.... читать дальше
.07 октября 2024 года 15:31
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "МД Медикал Груп"(МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") с целью 1000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,06%, стоп-приказ: 845 рублей, говорится в комментарии... читать дальше
.07 октября 2024 года 14:54
Рубль обновил годовой минимум, отмечается в комментарии аналитика БКС Экспресс Дмитрия Бабина. "Рубль после позитивного старта резко подешевел к юаню, который установил годовой максимум вблизи 13,6 руб., - пишет эксперт. - Затем российская валюта стала умеренно корректироваться, но пока остается в... читать дальше
.07 октября 2024 года 13:57
Акции "ФСК-Россети", "ЛУКОЙЛа" и "Магнита" будут интересны на текущей неделе, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Василий Буянов. "С технической точки зрения на графике курсовой стоимости бумаг "ФСК-Россети" развивается отскок от поддержки февраля 2022 года и сентября 2022 года, -... читать дальше
.07 октября 2024 года 13:27
Вероятен рост индекса Мосбиржи в среднесрочной перспективе, говорится в обзоре инвесткомпании "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). "Мы полагаем, что до заседания ЦБ, которое запланировано на 25 октября, покупатели вряд ли будут предпринимать активные действия, - пишут аналитики. - Тем не менее... читать дальше
.07 октября 2024 года 13:00
Рост инвестиций "РусАла" со 2П24 на фоне большого долга настораживает аналитиков инвесткомпании "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"), сообщается в обзоре. "РусАл" начнет строительство второй очереди Богучанского завода в 2025 году, - пишут эксперты. - Напомним, первая серия БоАЗа мощностью около 300... читать дальше
.07 октября 2024 года 12:36
"Финам" повысил рейтинг акций Li Auto с "покупать" до "держать" с целевой ценой HKD116 за штуку, что предполагает потенциал снижения 2,3% от текущих уровней, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании. Целевая цена депозитарных расписок (NASDAQ), представляющих права на 2 обыкновенные... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.