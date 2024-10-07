Предпосылки для возобновления роста рынка акций сохраняются - "Цифра брокер"

Предпосылки для возобновления роста рынка акций на текущей неделе сохраняются, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Под конец прошлой недели на рынок акций вернулся оптимизм, - отмечают они. - На текущей неделе сохраняются предпосылки для возобновления повышательной динамики фондовых индексов. Тем не менее траектория индексов окажется под влиянием разнонаправленных факторов. С одной стороны, давление на индексы продолжат оказывать опасения перед повышением ключевой ставки. С другой, потенциальная стабилизация на рынке ОФЗ и ряд корпоративных событий (закрытие реестров акционеров с правом на промежуточные дивиденды) окажут поддержку индексам, которые могут выйти на более устойчивую траекторию роста".

Из корпоративных новостей эксперты выделяют заявление гендиректора X5 Group (ПАО "Корпоративный центр ИКС 5") Игоря Шехтермана, согласно которому бизнес группы в ближайшие три года может расти темпами не менее 17-18%. "Доходы X5 Group в 2024 году, как ожидается, вырастут на 24-25%, - подчеркивается в комментарии. - По мнению Игоря Шехтермана, позитивной динамике показателей будут способствовать мультиформатная модель группы, предложения для покупателей, рост среднего чека и трафика. При этом, по оценке X5 Group, рынок розницы в целом до 2028 года будет расти темпами по 9-10%".

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