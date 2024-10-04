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04 октября 2024 года 19:04
"Т- Инвестиции" понизили целевую цену акций Самолета до 3200 руб
"Т- Инвестиции" понизили целевую цену акций ГК "Самолет" до 3200 рублей за штуку, что соответствует потенциалу роста на 70% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика Александра Самуйлова. Рекомендация при этом сохранена на уровне "покупать". "После мощной коррекции акции "Самолета" торгуются по мультипликаторам EV/EBITDA и P/E за последние 12 месяцев на уровне 4,1x и 5,4x соответственно, - отмечает эксперт в комментарии. - Мы находим такие уровни привлекательными, так как они предполагают недооценку бумаг в размере 40% относительно средних исторических мультипликаторов. При этом акции компании торгуются с премией 8% к среднему по индустрии мультипликатору. На наш взгляд, эта премия обусловлена более высокими перспективами роста выручки девелопера с учетом текущего портфеля проектов". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-САМОЛЕТ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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