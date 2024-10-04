Прогноз курса рубля на уровне выше 14 руб. за юань на конец года сохраняет актуальность - "Велес Капитал"

Прогноз курса рубля на уровне выше 14 руб. за юань на конец года сохраняет актуальность, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"После почти непрерывного укрепления с конца августа курс юаня в последние дни взял паузу на российской бирже, встретив сопротивление на уровне 13,5 руб., - пишет эксперт в комментарии. - Полагаем, что заметный вклад в ослабление рубля вносили внешние ограничения, мешавшие притоку экспортной валютной выручки на российский рынок. Одновременно, судя по всему, постепенно восстанавливается спрос на валюту со стороны импортеров (после того как импорт на какое-то время оказался под заметным давлением из-за проблем с внешними платежами и расчетами). Кроме того, в первую неделю октября из-за праздников закрыты китайские рынки, что вероятно создавало сложности для российского рынка в части привлечения юаневой ликвидности на текущей неделе, ослабляя рубль против юаня, а вместе с этим и против "токсичных" валют".

Аналитик полагает, что с учетом роста цен на нефть за последнее время, увеличения чистых продаж валюты Банком России в ближайший месяц и окончания праздничной недели в Китае у рубля появляются хорошие шансы для дальнейшего сопротивления на текущих уровнях и последующего укрепления в диапазон 13,0-13,25 руб. В то же время в перспективе до конца текущего года сохраняется заметная вероятность подъема юаня выше 14 руб., считает Кравченко.

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