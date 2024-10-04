АКБФ повысил прогнозную цену акций Акрона до 20507,05 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную стоимость акций "Акрона" с 19457,68 до 20507,05 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 29% от текущего уровня, и сохраняет рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитиков.

"Дисконт - поправка на риски инвестиций в бумаги "Акрона" по-прежнему составляет близкие к минимальным для бумаг в нашем покрытии 5%", - указывают эксперты.

С учетом операционно-финансовой статистики "Акрона" по итогам I полугодия 2024 года и ожидаемого восстановления стоимости "корзины" продаж на уровнях декабря 2023 года во II полугодии 2024 и 2025гг, аналитики "АКБФ" оценивают EBITDA компании по итогам 2024 года на уровне 74,2 млрд руб., а по итогам 2025 года - 71,5 млрд руб. Эти оценки учитывают средне- и долгосрочный эффект от налоговых новаций правительства, влияющих на маржинальность компании.

"Прогноз дивидендных выплат "Акрона" за 2024 год составляет 430 руб./акция, а за 2025 год - 470 руб./акция. Рыночный прогноз по дивидендам компании за 2024 год, по нашим данным, составляет около 300 руб./акция", - напоминают эксперты.

Они также отмечают, что решение Правительства РФ не продлевать действие экспортных пошлин на удобрения с 1 января 2025 года создает краткосрочный позитивный эффект для инвесторов таких компаний, как "Акрон" и "ФосАгро".

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