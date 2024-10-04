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04 октября 2024 года 16:48
Альфа-банк снизил оценку акций Норникеля, сохранив рекомендацию "выше рынка"
Альфа-банк понизил прогнозную стоимость акций "Норильского никеля" со 191,6 рубля до 135 рублей за штуку, сообщается в обзоре банка. Рекомендация "выше рынка" для этих бумаг была сохранена, потенциал роста котировок составляет 27%. "Тактическое понижение прогнозной цены до 135 рублей за акцию отражает более глубокую просадку по финансовым показателям компании в 2024 году в ответ на ухудшение рынка цветных металлов и МПГ (металлы платиновой группы - ИФ), а также других внешних факторов, затрагивающих деятельность компании. Текущий прогноз по EBITDA на 2024 год находится на уровне $4,89 млрд, что предполагает снижение на 29% г/г. Свободный денежный поток (СДП) по итогам года может оказаться в отрицательной территории с учетом значительных капиталовложений, но с поправкой на возможное высвобождение оборотного капитала во втором полугодии и оптимизацию капиталовложений. СДП также следует корректировать на процентный расход по обслуживанию долга, который на конец первого полугодия составлял $12 млрд. Вероятность промежуточных дивидендов по итогам девяти месяцев 2024 года мы видим низкой", - пишут аналитики. Базовый прогноз экспертов предполагает цену никеля на уровне $20000 за тонну в 2025 году на фоне ослабления доллара США, благоприятной макроэкономической повестки и влияния инфляции на себестоимость производства (cost push). Они напоминают, что цены на никель, как и весь сырьевой сектор, находились под давлением с 2023 года, получив небольшую передышку весной 2024 года. На фоне сокращения предложения за счет производителей с высокой себестоимостью в мае цена достигла уровня выше $21000 за тонну, в сентябре стабилизировалась в диапазоне $16000-16700 за тонну, а на текущей неделе преодолела отметку $18000 за тонну. Медь, цена на которую в прошлом месяце перешагнула $10000 за тонну, продолжает служить индикатором макроэкономических настроений в реальном секторе экономики, отмечают аналитики. Они видят перспективы стабилизации цены на медь выше $10000 за тонну в 2025 году. Металлы платиновой группы в свою очередь продолжают играть важную роль в переходе к "зеленой экономике", как в ДВС, так и в гибридных электромобилях и водородных двигателях, подчеркивают эксперты. "Мы предполагаем для платины небольшой апсайд относительно текущих уровней, до $1000 за унцию в 2025 году. Также мы видим потенциал сохранения цены на палладий в $1100 за унцию в ответ на восстановление активности в автомобильном сегменте и на фоне в целом более благоприятного сентимента для промышленных металлов", - пишут они. Текущая стоимость акций "Норникеля" составляет порядка 106 рублей за штуку. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-НОРНИКЕЛЬ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИИ
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