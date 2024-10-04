"Финам" понизил рейтинг акций Global X China Semiconductor ETF до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Global X China Semiconductor ETF с "покупать" до "держать", сохранив

целевую цену на уровне HKD40,3, что предполагает потенциал снижения на 2,2% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"В условиях общего ралли на китайском фондовом рынке стоимость акций Global X China Semiconductor ETF всего за несколько дней после публикации нашего предыдущего обзора превысила целевую цену в HKD40,3, - отмечает аналитик Гордей Смирнов. - Комплекс мер поддержки китайской экономики, направленный на стимулирование потребительского спроса и увеличение инвестиций, создает позитивные перспективы для полупроводникового сектора. Однако значительной угрозой для китайских производителей чипов остается расширение торговых ограничений США. В связи с этим мы полагаем, что в настоящий момент потенциал роста акций китайских полупроводниковых компаний уже ограничен".

Global X China Semiconductor ETF - инвестиционный фонд открытого типа, включает компании из Китая и Гонконга, занимающиеся разработкой и производством полупроводниковой продукции.

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