S&P 500, вероятно, проведет торги пятницы в диапазоне 5670-5740п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, проведет торговую сессию пятницы в диапазоне 5670-5740 пунктов, баланс рисков умеренно позитивный при средней волатильности, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Вячеслава Ободникова.

"Фьючерсы на основные фондовые индексы США торгуются в небольшом плюсе, - констатирует эксперт. - На площадках АТР продолжается ралли: рынок Китая растет примерно на 8%. Баланс рисков оцениваем как умеренно позитивный. С учетом возможных макроэкономических сюрпризов и динамики азиатских рынков ожидаем среднюю волатильность. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5670-5740 пунктов. Техническая картина не изменилась: S&P 500 находится в фазе коррекции, но "быки" сохраняют преимущество. Следующая цель покупателей - уровень 5800 пунктов. Значимой поддержкой может выступить область 5650-5670 пунктов".

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