"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ГК ПИК с целью 750 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ГК ПИК" с целью 750 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,73%, стоп-приказ: 589 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики считают, судя по последней отчетности, что в I полугодии 2024 года компания получила 74,7 млрд EBITDA - на 35% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

"С технической точки зрения цена близко к линии сопротивления, есть вероятность пробоя на общем развороте рынка. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 589 руб. риск на портфель составит 0,60%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,35", - указывают в "Финаме".

"ГК ПИК" - российская девелоперская и строительная компания, крупнейший девелопер России.

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